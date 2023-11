Tunisie : Poursuite des débats budgétaires par la discussion du projet du budget du ministère de l’Intérieur

L’Assemblée des représentants du peuple a repris, ce mardi 21 novembre, les débats budgétaires autour du projet de budget de l’Etat de 2024, consacrés à la discussion du projet du budget du ministère de l’Intérieur, en présence du ministre l’Intérieur et des cadres civils et sécuritaires de son ministère.

Le président de l’Assemblée, Ibrahim Bouderbala, a rendu hommage, en préambule, aux efforts consentis par l’institution sécuritaire en matière de lutte contre le crime et le terrorisme, et en préservation de la sécurité des biens et des personnes, ainsi que de la paix civile.

Bouderbala a salué la mémoire des enfants de l’institution sécuritaire, qui se sont sacrifiés pour l’invulnérabilité de la patrie, et sont tombés dans de lâches opérations terroristes, affirmant que « le terrorisme ne pourrait trouver une place parmi nous ».

Lecture a été donnée, par la suite, au rapport de la commission de la Défense, de la Sécurité et des forces armées sur le budget 2024 de la mission du ministère de l’Intérieur ; le débat général a été ouvert dans la foulée.

Gnetnews