Tunisie : Bouderbala s’entretient avec des ministres algériens autour des perspectives de la coopération future

Dans le cadre de la visite qu’il effectue du 24 au 27 Octobre en Algérie, le président de l’Assemblée des représentants du peuple a eu, ce jeudi 26 Octobre, dans son lieu de résidence à Alger, une série d’entretiens avec Mohamed Argueb, Kamel Bdari, et Ali Aoun, respectivement, ministre de l’Energie et des Mines, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et ministre de l’Industrie et de la production pharmaceutique, en présence de l’ambassadeur de Tunisie à Alger.

Ces discussions étaient une occasion d’échanger les points de vue au sujet de la coopération bilatérale, et les perspectives à même de la développer dans les domaines de l’énergie, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l’industrie…

Bouderbala a souligné l’importance de l’action conjointe en vue de développer davantage la coopération dans ces secteurs névralgiques, à des niveaux meilleurs, en tentant d’aplanir les difficultés et de simplifier les aspects procéduraux, administratifs et techniques.

Il a souligné les dispositions de la fonction législative à contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de la coopération tuniso-algérienne.

Les ministres algériens ont présenté des données sur les réalités de la coopération tuniso-algérienne dans leurs secteurs respectifs et ses perspectives d’avenir, évoquant une concertation permanente ayant permis de lancer de nombreux projets conjoints, et de réaliser des résultats positifs, illustrés par la haute commission mixte tuniso-algérienne tenue récemment à Alger dans sa 22ème session, ayant débouché sur la signature de 26 conventions.

Ils sont exprimé leur estime envers les compétences que recèle la Tunisie dans les domaines de l’électricité, du gaz, de la pétrochimie, de l’énergie, ainsi que l’industrie pharmaceutique… les considérant comme autant de facteurs encourageant le lancement de plus de projets et programmes conjoints.

Gnetnews