Tunisie : Boycott des Ã©missions en direct Ã  la radio et tÃ©lÃ©vision nationales le samedi 02 avril

Tunisie : Boycott des émissions en direct à la radio et télévision nationales le samedi 02 avril

Le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) annonce ce jeudi 31 Mars, les modalités de la grève dans les médias publics, qui débute le vendredi 01er avril 2022 à minuit, et se poursuit jusqu’au lendemain, samedi 02 avril à minuit.

La grève concerne l’ensemble des entreprises médiatiques publiques.

La couverture médiatique se limitera à la grève, et à titre exceptionnel aux informations urgentes et nécessaires pour l’intérêt général.

S’agissant des établissements de la radio et de la télévision tunisiennes, sur les plans central et régional, toutes les émissions et couvertures en direct seront boycottées, en se bornant aux bulletins d’informations consacrés à la couverture du débrayage, et à titre exceptionnel aux informations urgentes.

Concernant l’agence Tunis Afrique Presse (TAP), la couverture se limitera aux informations autour de la grève.

Pour ce qui est de la SNIPE – La Presse, la couverture de la grève se fera dans les premières pages.

Ce faisant, les journalistes grévistes se rassembleront, sur les plans central et régional, devant les entreprises médiatiques, le samedi 02 avril 2022 à 11 heures du matin.

Le SNJT appelle tous ses adhérents des médias publics, privés, associatifs et confisqués à Tunis et dans les régions, à porter le brassard rouge, à compter du vendredi 1er avril jusqu’au jour de la grève.

Gnetnews