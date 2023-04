Tunisie : Brahim Bouderbala appelle les dÃ©putÃ©s Ã  respecter l’heure donnÃ©e

Tunisie : Brahim Bouderbala appelle les députés à respecter l’heure donnée

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a pressé les députés à éviter les retards et à respecter les horaires de travail, dénonçant un fléau dont souffre la Tunisie, celui de ne pas être à l’heure.

« Si nous voulions mener une véritable révolution en Tunisie, nous devrions respecter l’heure donnée, a-t-il souligné, ce jeudi 27 avril, lors de la plénière consacrée à la poursuite de l’examen du règlement intérieur, article par article ».

Il a ajouté que le pays souffre du non-respect du temps au niveau de nombreux services, particulièrement dans les tribunaux, chose qu’il dit avoir vécu, du fait de sa profession d’avocat.

« J’espère que cette Assemblée consacrera le principe de ponctualité et prouvera au peuple qu’il œuvre pour l’intérêt national suprême », a-t-il souligné.

Bouderbela a, par ailleurs, appelé « à hâter l’examen et l’adoption des articles du règlement intérieur, afin que le texte soit entériné, dans son intégralité, d’ici la fin de la semaine ».

Il a ajouté que les articles présentant des points de vue divergents ont été tranchés, et les articles restants ne présentent pas beaucoup de points litigieux et peuvent être finalisés entre jeudi et vendredi, afin que l’Assemblée passe aux priorités législatives. « Les attentes de cette Assemblée sont grandes, notamment, celles du gouvernement et de la fonction exécutive en termes législatif », a-t-il indiqué en substance.

Gnetnews