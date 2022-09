Tunisie : Bus, mÃ©tro, trains, RFRâ€¦le point sur lâ€™Ã©tat du parc le 15 septembre

Tunisie : Bus, métro, trains, RFR…le point sur l’état du parc le 15 septembre

Le ministère du Transport annonce, ce jeudi 08 septembre, avoir mis au point, en collaboration avec les sociétés nationales et régionales du transport terrestre, un programme pour assurer la promptitude du parc, et garantir les meilleures conditions à la rentrée scolaire et universitaire 2022 – 2023.

Le ministère prévoit une hausse de 8 % du nombre des abonnements scolaires et universitaires sur les lignes régionales et nationales du transport, soit 378 mille abonnés contre 349 mille abonnés pour l’année scolaire écoulée.

Quelque 200 centres ont été destinés à la vente des abonnements scolaires et universitaires.

Sur les réseaux des bus, l’on compte 1963 lignes scolaires et universitaires, sur un ensemble de 2656 lignes urbaines.

Le réseau ferroviaire compte six lignes du métro et une ligne TGM (Tunis – La Goulette – La Marsa).

La ligne de la banlieue sud, et la ligne du Sahel, sont, elles, assurées par la société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT).

Le parc prêt à l’exploitation le 15 septembre 2022 est constitué de 2871 bus, dont 1526 lignes scolaires et universitaires, soit un taux de promptitude de 68 %, sur un parc total constitué de 4229 bus.

S’agissant du transport ferroviaire, outre les 84 rames de métro, relevant de la société du Transport de Tunis (Transtu), la SNCFT a réhabilité deux trains sur la ligne de la banlieue sud, ce qui permettra d’effectuer 88 dessertes/ jour.

Le ministère promet des renforts sur les lignes du bus sur le Grand-Tunis, outre l’entrée en exploitation progressive de la ligne E du RFR (Réseau ferroviaire rapide) avec une capacité de 2400 Sièges par desserte.

Gnetnews