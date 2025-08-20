Tunisie â€“ Cameroun : Vers un renforcement de la coopÃ©ration Ã©conomique et commerciale

20-08-2025

En marge de sa participation Ã  la ConfÃ©rence internationale de Tokyo sur le dÃ©veloppement de lâ€™Afrique, la cheffe du gouvernement tunisien, Sarra Zaafrani Zenzri, a rencontrÃ© ce mercredi 20 aoÃ»t 2025 Ã  Yokohama son homologue camerounais, Joseph Dion Ngute.

Les discussions ont portÃ© sur les diffÃ©rents volets du partenariat bilatÃ©ral, notamment aux plans Ã©conomique, politique et social, ainsi que sur les perspectives de consolidation de cette coopÃ©ration jugÃ©e prometteuse.

Mme Zaafrani Zenzri a saluÃ© la dynamique positive des relations tuniso-camerounaises, marquÃ©es par lâ€™intensitÃ© des Ã©changes de visites entre hauts responsables des deux pays. Elle a insistÃ© sur lâ€™importance de mettre en Å“uvre les recommandations issues de la 11áµ‰ session de la grande commission mixte tuniso-camerounaise, tenue en avril dernier Ã  YaoundÃ©.

Elle a Ã©galement rÃ©affirmÃ© la volontÃ© de la Tunisie de dÃ©velopper le commerce bilatÃ©ral, rappelant lâ€™ouverture dâ€™une reprÃ©sentation commerciale Ã  Douala en 2017, qui a dÃ©jÃ  permis de stimuler les Ã©changes. Elle a en outre soulignÃ© lâ€™avancement des discussions autour du projet de ligne aÃ©rienne directe Tunisâ€“Douala, appelÃ© Ã  faciliter les flux Ã©conomiques et humains entre les deux pays.

De son cÃ´tÃ©, le Premier ministre camerounais a saluÃ© le succÃ¨s et le dynamisme de cette coopÃ©ration, exprimant son souhait de la renforcer davantage dans les secteurs Ã©conomique, commercial et financier. Il a particuliÃ¨rement mis lâ€™accent sur les opportunitÃ©s dâ€™Ã©changes dâ€™expertise dans les domaines du bÃ¢timent et travaux publics, de la digitalisation, du tourisme mÃ©dical, de lâ€™industrie pharmaceutique et de lâ€™enseignement supÃ©rieur. Joseph Dion Ngute a par ailleurs valorisÃ© la prÃ©sence active de plusieurs entreprises et bureaux dâ€™Ã©tudes tunisiens dans le secteur des infrastructures au Cameroun.

