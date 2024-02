Tunisie : Caravane sanitaire Ã  l’intention des femmes rurales de Sbiba et Semama Ã  Kasserine

Tunisie : Caravane sanitaire à l’intention des femmes rurales de Sbiba et Semama à Kasserine

La direction régionale de la santé de Kasserine a organisé, samedi 03 février 2024, en collaboration avec l’association de lutte contre le cancer de Tunis, une caravane de santé multidisciplinaire, à l’hôpital local de Sebiba, et au Centre culturel des arts et métiers du Mont Semama, à l’intention des femmes rurales des délégations de Sebiba, Sbeïtla, et Jdeliane, du gouvernorat de Kasserine.

Ont participé à cette initiative, des médecins spécialistes volontaires, ainsi que des cadres médicaux et paramédicaux à Kasserine, qui ont assuré des consultations médicales au profit de plus de 120 femmes, ayant eu recours à cette caravane pour bénéficier de ses services gratuits.

Cette manifestation sanitaire a connu une grande affluence. Les femmes rurales ont bénéficié de consultations, de différentes disciplines, dont la médecine générale, la gynécologie obstétrique, la radiologie…

Gnetnews