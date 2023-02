Tunisie : Ce mardi 28 février marque l’avènement du printemps

Ce mardi 28 février marque l’avènement du printemps, selon le calendrier agraire. le temps est paradoxalement froid, et tranche avec la douceur des derniers jours.

Une saison chasse une autre en cette période de l’année, l’hiver qui est arrivé tardivement, empiétera forcément sur la saison devant lui succéder.

Les conditions météorologiques sont marquées en ce dernier jour du mois par un froid relatif le matin, et des pluies éparses et orageuses au Nord, avec la possibilité de chute de grêle à des endroits limités.

Les précipitations toucheront, progressivement, les délégations du centre-est, l’après-midi. Dans le reste des régions, un temps plutôt calme prévaudra.

Le vent soufflera fort près des côtes, ce qui requiert la vigilance. Les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et la pêche, prévient l’INM dans son premier bulletin de la journée.

La mer est très agitée, à houleuse au Nord.

Les températures seront en baisse relative. Les maximales seront comprises entre 9 et 14° au Nord et sur les hauteurs. Elles varieront entre 16 et 23° dans le reste des régions.

Gnetnews