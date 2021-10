Tunisie : « Ce qui se passe dans le gouvernorat de Sfax est un crime » (Saïed)

Le président Kaïs Saïed a considéré « ce qui se passe dans le gouvernorat de Sfax, comme un crime contre le peuple ».

Recevant ce vendredi 22 octobre la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, Saïed a appelé « à trouver une solution radicale à la situation environnementale et aux problèmes de coupure d’eau et d’électricité ».

Il a, par ailleurs, exhorté à faire face, dans le cadre de la loi, à toutes les pratiques et les manœuvres auxquelles certains ont recours, pour porter préjudice aux citoyens, et attenter à leurs droits et souveraineté.

Le chef de l’Etat a salué « les efforts déployés par le gouvernement, l’incitant à poursuivre le travail avec la même constance et la même considération, sous le contrôle du peuple ».

Gnetnews