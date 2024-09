Tunisie/Célébration de la Fête du Mouled : Entre dévotion religieuse et flambée des prix du Zgougou, les Tunisiens relèvent le défi

La fête du Mouled, célébrée en l’honneur de la naissance du prophète Mohammed (PSL), est une occasion de rassemblement et de dévotion pour des millions de musulmans à travers le monde, et plus particulièrement en Tunisie.

Cette célébration, qui aura lieu ce dimanche 15 septembre, revêt une importance religieuse profonde et occupe une place particulière dans le cœur des Tunisiens.

Toutefois, cette année, l’aspect économique de la fête a attiré l’attention en raison de la flambée des prix du Zgougou et autres fruits secs, ingrédients traditionnels indispensable aux festivités.

La signification religieuse du Mouled

Le Mouled est un moment de réjouissance et de recueillement qui marque la naissance du Prophète Mohammed (PSL), considéré comme le dernier des prophètes dans l’Islam. Pour les musulmans, cette fête est l’occasion de se souvenir des enseignements du Prophète, et de renforcer leur foi.

En Tunisie, la fête du Mouled est célébrée avec une ferveur particulière. Les mosquées sont décorées, à l’instar de la Grande Mosquée de Kairouan qui accueille chaque année des milliers de fidèles, et des prières spéciales sont organisées. Les familles se rassemblent pour partager des repas festifs et échanger des vœux de bonheur et de prospérité. Le Zgougou, un mélange de graines de pin d’Alep, de sucre et de fruits secs, est l’une des spécialités les plus prisées durant cette période, symbolisant la douceur et la générosité.

La flambée des prix du Zgougou : Un impact économique significatif

Cette année, cependant, les célébrations du Mouled sont marquées par une préoccupation économique majeure : la hausse significative des prix du Zgougou. Alors que le kilo de Zgougou était vendu entre 20 et 30 dinars l’année dernière, il atteint maintenant 50 dinars le kilo.

A cet égard, Lotfi Riahi, président de l’Organisation tunisienne pour informer le consommateur (OTIC), a déclaré récemment que le coût de préparation de l’Assida de zgougou, dssert emblématique de la célébration du Mouled, pourrait atteindre entre 250 et 270 dinars pour une famille de six personnes.

Il a également révélé que la production de zgougou pour l’année 2024 s’élève à 105 tonnes, soit une hausse de 11 % par rapport à l’année précédente. Malgré cela, seulement 25 % des forêts (soit 364 tonnes) sont exploitées, ce qui contribue à la montée des prix.

Riahi a estimé que si toutes les surfaces forestières étaient utilisées, l’offre serait suffisante pour faire baisser les prix, soulignant que le kilo de zgougou ne devrait pas dépasser les 22 dinars.

Ainsi, cette augmentation considérable a des répercussions sur les familles tunisiennes qui se préparent à célébrer la fête, qui plus est, tombe au même moment que la rentrée scolaire.

Témoignages de consommateurs et commerçants

Fatima, une mère de famille de Tunis, exprime son inquiétude : « Nous avons toujours célébré le Mouled en famille et préparé le zgougou pour tout le monde. Mais cette année, avec les prix qui ont doublé, nous devons réduire les quantités et chercher des alternatives et peut-être revenir à la recette d’antan de « l’Assida Blanche ». C’est une période difficile, et cette augmentation rend les festivités moins joyeuses. »

Pour nous rendre compte de la situation nous avons également interrogé un commerçant qui vend du zgougou. «La demande pour le Zgougou augmente chaque année durant la fête du Mouled, mais cette année, les prix ont explosé et nos constatons moins de clients. Beaucoup se dirigent vers les préparations alimentaires faîtes à base de Zgougou et vendues en pot tout préparé. Nous essayons de maintenir des prix raisonnables, mais i est difficile de vendre de la graine de pin à moins de 40DT le kilo. », nous a-t-il confié.

Face à cette situation préoccupante, les autorités tunisiennes ont pris des mesures. Le ministère du Commerce a annoncé une série de contrôles pour réguler les prix et garantir que les commerçants ne profitent pas de la situation.

Un regard sur les traditions et l’avenir

Malgré les défis économiques, la fête du Mouled reste un moment de grande importance culturelle et religieuse en Tunisie. Les traditions et les valeurs associées à cette célébration continuent de jouer un rôle essentiel dans la vie des Tunisiens. Les familles et les communautés se rassemblent pour honorer la mémoire du Prophète, partager des moments de bonheur, et exprimer leur solidarité.

La fête du Mouled est un moment pour se recentrer sur nos valeurs spirituelles et communautaires. Même face aux défis économiques, nous devons nous souvenir que l’esprit de la fête est de partager, d’aider les autres, et de célébrer la naissance du Prophète avec dignité et respect.

En somme, la fête du Mouled 2024 est marquée par une double réalité : une célébration religieuse profondément ancrée dans la tradition et une réalité économique difficile pour de nombreux Tunisiens. Alors que les prix du zgougou ont considérablement augmenté, la communauté tunisienne continue de faire preuve de résilience et de solidarité, cherchant des moyens pour préserver les traditions tout en faisant face aux défis contemporains.

La fête du Mouled reste ainsi une occasion de réflexion, de dévotion, et de célébration, même dans un contexte économique difficile.

Wissal Ayadi