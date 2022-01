Tunisie : « Celui qui observe une grève de la faim à signé le pacte national en novembre 1988 » (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’en est pris, ce jeudi 06 janvier, « à ceux qui ont amassé l’argent par milliards, à l’intérieur et à l’étranger, et puis ils montrent la piété ».

Il a, encore, déclaré que « celui qui observe une grève de la faim aujourd’hui, a été jugé par un non-lieu en 1987, et a signé le pacte national en novembre 1988, et n’a pas été poursuivi ».

«Je ne parle pas des dépassements et des sommes faramineuses des personnes qui sont autour de lui et de ceux qui veulent en faire une victime», a-t-il indiqué.

Présidant le conseil des ministres hebdomadaire consacré à l’adoption d’une série de décrets et décrets lois, Kaïs Saïed a ajouté, en allusion à l’avocat et dirigeant d’Ennahdha, Noureddine Bhiri, « celui qui veut manger ou boire, il est libre, nous lui avons fourni une équipe médicale, nous avons permis à sa famille d’être à ses côtés à l’hôpital, et de choisir l’établissement hospitalier ».

Il a, encore, indiqué que nombre de personnes ont succombé à une grève de la faim sauvage, à l’époque du ministre de la Justice, visant, par ces propos, Noureddine Bhiri qui a occupé cette fonction après la révolution.

