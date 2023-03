Tunisie : « Ceux qui ont comploté contre la sûreté de l’Etat, ne peuvent jouer le rôle de la victime » (Saïed)

« Le rôle essentiel dévolu aux magistrats en ces circonstances que vit le pays », a été au centre d’une rencontre entre le président de la république, Kaïs Saïed, et la ministre de la Justice, Leïla Jeffal, hier, mercredi 01er Mars, à Carthage.

« La Tunisie a des magistrats honorables qui s’en tiennent à la loi », a déclaré le chef de l’Etat. « Personne ne devra prétendre à l’impunité, tant qu’il aura commis des crimes », a-t-il ajouté.

« Sans justice équitable et opérante, le peuple ne saura récupérer ses droits, et ne saura connaitre la vérité, dont il a tant appelé à la révélation », a-t-il, encore, indiqué, cité par un communiqué de la présidence.

Le président de la république a ajouté que « les procédures ont été mises en place non pas pour consacrer l’impunité, mais pour garantir un procès équitable ».

Et de poursuivre : « Ceux qui ont comploté contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, et ceux qui s’obstinent à y porter atteinte dans tous les domaines, ne peuvent jouer le rôle de victime ».

« La victime, c’est le peuple dans sa subsistance et sa santé ; il a le droit de demander des comptes, dans le cadre de la loi, à celui qui a comploté contre son Etat et a extorqué ses droits », a-t-il conclu.

Gnetnews