Tunisie : « Ceux qui ont été arrêtés sont des terroristes, et devront rendre des comptes par la loi »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a déclaré que « ceux qui ont été arrêtés sont des terroristes, et devront rendre des comptes par la loi ». « Nous ne laisserons pas la Tunisie une proie facile à ces criminels, terroristes, qui cherchent à malmener le peuple, et porter atteinte à l’Etat tunisien », a-t-il souligné.

Lors d’une réunion hier soir, mardi 14 février, avec des cadres sécuritaires au siège du ministère de l’Intérieur, le président de la république a souligné que « la Tunisie vit une étape critique, et les accusations concernent le complot contre la sûreté de l’Etat intérieure et extérieures en vue de sa chute ».

« Le devoir sacré requiert, aujourd’hui, de protéger l’Etat et la patrie de ceux qui n’ont d’autre préoccupation que le pouvoir, et l’argent, et n’hésitent pas, sans vergogne, à se jeter dans le giron des parties étrangères », a-t-il indiqué.

Tout en saluant le efforts déployés par les différents services du ministère de l’Intérieur, le chef de l’Etat a déclaré que « nombreux ont tenté de démanteler l’Etat, et essaient, aujourd’hui, par tous les moyens d’attiser la situation sociale pour parvenir à leurs fins connues de tous, en vue d’éreinter davantage le peuple, dans sa subsistance et sa vie quotidienne ».

Le chef de l’Etat a affirmé la nécessité de respecter la loi, mettant l’accent sur le rôle de la justice en matière de son application à tous, sur un pied d’égalité.

Il a exhorté les magistrats à accélérer le dénouement des dossiers judiciaires, évoquant le report continu et le retard clair dans les affaires d’assassinat des martyrs Chokri Belaïd, Mohamed Brahmi, les militaires et sécuritaires.

« La principale préoccupation des Tunisiens est aujourd’hui économique et sociale », a-t-il dit, prônant l’égalité en matière de dignité et de droit à l’emploi.

Kaïs Saïed avait affirmé hier, lors d’une rencontre avec la ministre du Commerce et du développement des exportations, que les dernières arrestations ont montré que nombre de personnes impliquées dans le complot contre la sureté intérieure et extérieure de l’Etat, sont ceux-là même qui se tiennent derrière les crises de distribution des marchandises et la hausse des prix ».

Il avait dénoncé «des bandes organisées qui se plient aux injonctions de ces traitres et mercenaires ».

Gnetnews