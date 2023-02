Tunisie : Les dernières arrestations ont montré que les personnes impliquées dans le complot, sont derrière les crises du marché (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a déclaré ce mardi 14 février que « les dernières arrestations ont montré que nombre de personnes impliquées dans le complot contre la sureté intérieure et extérieure de l’Etat, sont ceux-là même qui se tiennent derrière les crises de distribution des marchandises et la hausse des prix ».

Dans une allocution vidéo, lors de sa rencontre avec la ministre du Commerce et du développement des exportations, Khalthoum Ben Rejeb, Saïed a dénoncé « les bandes organisées qui se plient aux injonctions de ces traitres et mercenaires ».

« Ces bandes ne s’intéressent pas aux pauvres, démunis, et à ceux qui ont faim, les gémissements d’un malade ne les émeuvent nullement, car, ils n’ont aucun sentiment ni appartenance à cette patrie », s’est-il élevé.

Le chef de l’Etat a lancé « une mise en garde à ceux qui dominent les circuits de distribution ». « Ils ne fuiront pas et ne resteront pas en dehors du questionnement et de l’application de la loi », a-t-il promis.

Saïed en a appelé aux « magistrats honorables, qui sont garants de l’application de la loi, de l’Etat de droit, et de la société de droit ».

« Il faudrait qu’ils (magistrats) assument leur responsabilité afin que la Tunisie se relève et que personne ne reste dans l’impunité », a-t-il souligné, appelant « à ne pas prendre les procédures pour prétexte, lesquelles ont été mises pour garantir un procès équitable ».

« Attiser la situation sociale »

Le chef de l’Etat a déploré, en préambule, que « seuls 5 % des produits sont introduits dans le marché de gros, alors que 95 % sont destinés à malmener et à affamer le peuple via les circuits illégaux dont le but est la spéculation et la domination des prix ».

Il a fait état « d’aveux documentés liés à ces circuits et à ceux qui cherchent à attiser la situation sociale », « le peuple tunisien est au fait de tous ces complots et pratiques », a-t-il dit, affirmant que « l’Etat ne restera pas les bras croisés devant ceux qui pensent pouvoir attiser la situation sociale, à travers la hausse des prix et le stockage…nous allons les contrer par la force de la loi ».

« Nous menons une guerre de libération nationale, une bataille derrière bataille pour assainir le pays de ceux ayant sévi pendant des décennies, en ayant recours à des méthodes viles pour malmener les citoyens dans leur subsistance, par la spéculation et le stockage des marchandises et médicaments », a-t-il encore souligné.

