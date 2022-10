Tunisie : « Ceux qui outrepassent l’Etat et ses institutions ne devront pas demeurer à l’abri des poursuites judiciaires » (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a réitéré sa détermination constante « de garantir l’indépendance de la justice, et d’ouvrir tous les dossiers, sans exception, sans une succession de retards sur des années, pendant lesquelles les dossiers disparaissent, ainsi que les preuves ».

Lors d’une rencontre, hier jeudi 27 octobre, avec la ministre de la Justice, Leïla Jeffal, consacrée à des questions liées au fonctionnement normal du service public de la justice, le chef de l’Etat a indiqué que « ceux qui outrepassent l’Etat et ses institutions ne devront pas rester à l’abri des poursuites judiciaires ».

Le fait qu’ils soient des agents de l’étranger ne leur accorde pas l’immunité, a-t-il ajouté en substance, cité par un communiqué de la présidence.

« Les procédures devant les tribunaux ont été mises en place pour garantir les droits des justiciables, et non pas pour profiter à cette partie, ou cette autre, d’autant que plusieurs dossiers ont été ouverts et l’on n’ a pas encore statué dessus », a-t-il souligné.

Saïed a, par ailleurs, indiqué que « le parquet devra engager des poursuites, de son propre chef, aussitôt, il prend connaissance d’un fait criminalisé par la loi, et n’a besoin d’aucune décision pour jouer son rôle ».

Gnetnews