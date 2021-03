Tunisie : Chahed nomme Sonia Ben Cheikh, en tant que SG de Tahya Tounes, et introduit la parité au sein du BE

Le président de Tahya Tounes, Youssef Chahed, a décidé la nomination de Sonia Ben Cheikh, en tant que Secrétaire Générale du mouvement.

« Dans le cadre du parachèvement de la mise en place des structures du parti et après concertations », l’ex-chef du gouvernement a, par ailleurs, nommé Watfa Belaïd, en tant que chef du bureau politique, et a introduit la parité au sein du bureau exécutif du mouvement.

Le BE compte dix-huit membres :

*Sonia Ben Cheikh, Leïla Ouled Ali, Amel Meddeb, Hela Omrane, Sana Salhi, Sarra Bensedrine, Souad Zaouali, Hajer Ben Cheikh Ahmed, Hela Aloulou, Riadh Aziz, Karim Ben Farhat, Riadh Mouakher, Nadhir Rebaï, Samir Taïeb, Mohamed Samoui, Mehdi Majdoub, Ahmed Foued Bouslema et Jelloul Jribi.

Le mouvement indique dans un communiqué rendu public hier soir, que son bureau exécutif et ses structures demeureront « ouverts sur l’ensemble des énergies et cadres, notamment les jeunes, en vue de renforcer les rangs du parti, et de rassembler le plus de forces centristes et progressistes possibles ».

Gnetnews