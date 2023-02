Tunisie : Chaïbi se rend au mausolée de Sidi Mehrez, et salue un sage mystique et ascète ayant contribué à la diffusion du malékisme

Le ministre des Affaires religieuses, Ibrahim Chaïbi, s’est rendu, le mercredi 25 janvier, en visite au mausolée de Sidi Mehrez Ibn Khalaf, dans l’ancienne ville, et a participé à une cérémonie religieuse à la Zaouïa, ponctuée par la récitation du saint-Coran, l’évocation des dits du prophète (Hadith) et des invocations.

Le ministre s’est réuni, à cette occasion, avec les tenants du mausolée, et en a pris connaissance des différentes composantes, indique ce mercredi 01er février, le ministère des Affaires religieuses dans un communiqué.

Ibrahim Chaïbi a souligné « l’intérêt accordé par son ministère aux sites religieux, notamment les mausolées et Zouias, et sa détermination de les assainir du charlatanisme, et d’annihiler la pensée superstitieuse et illusoire, de manière à ce que ces sites remplissent leurs fonctions psychiques, sociales, caritatives…en tant que phare moral et entité spirituelle dans la société ».

Le ministre a salué la mémoire Sidi Mehrez Ibn Khalaf, ses qualités, son aura et la position privilégiée qu’il occupait de son vivant, connu qu’il était pour sa rectitude, son esprit réformateur, son amour pour le pays, son mysticisme et son ascétisme…

Le Sage Sidi Mehrez était également réputé pour sa tolérance, son équité, son érudition religieuse et linguistique, et son rôle en matière de diffusion du malékisme (Ndlr : école de l’Islam sunnite fondée par l’imam Mâlik ibn Anas et adoptée en Tunisie), a souligné en substance, le ministre.

Gnetnews