Tunisie : Chaouachi annonce le lancement d’un dialogue national pour la mise en place d’une feuille de route de sortie de crise

Le Secrétaire Général du Courant démocrate, Ghazi Chaouachi, a déclaré ce mardi 25 janvier que « la coordination des partis démocratiques était en train de se concerter avec de nombreuses parties, pour le lancement d’un dialogue national responsable sans le chef de l’Etat, en vue de mettre en place une feuille de route participative pour sauver le pays, sur tous les plans, notamment économique et social ».

Dans une déclaration à la TAP, il a indiqué que « la situation en Tunisie ne souffrait pas d’approfondir davantage la crise, et la solution est d’instaurer un dialogue pour rompre avec l’état d’abus et de chaos, qui pourrait conduire au pire ».

Il a fait savoir que « la coordination des partis sociaux (Ettakatol et el-Joumhouri) est en train de rassembler la famille démocratique et mène des contacts avec des partis, comme le parti des travailleurs, el-Massar, el-Qoteb, ainsi qu’avec la société civile, entre organisations, associations mouvements de jeunes, des personnalités indépendantes et des défenseurs des droits de l’homme pour les persuader de la nécessité de mener un tel dialogue ».

Chaouachi a considéré qu’ »il était possible d’organiser un dialogue national responsable sans le chef de l’Etat, comme c’était le cas auparavant, en allusion au dialogue national de l’année 2013, du fait du rejet du président de la république du dialogue, et son attachement à son projet individuel ». Selon ses dires, « la situation économique et sociale n’est pas la priorité pour ce projet, mais la manière dont il devra rester au pouvoir. »

Ce dialogue permettra, par ailleurs, « de mettre en place une autre feuille de route portant sur les réformes requises notamment sur le plan politique pour la prochaine période, tenant compte des expériences passées, tout en tournant la page de l’échec et celle de la décennie écoulée, en vue de construire une nouvelle économique, une démocratie saine et des institutions de l’Etat ».

« La coordination est en train de rassembler la famille démocratique pour présenter l’initiative du dialogue intégral et la présenter, a posteriori, comme premier pas à l’UGTT, en tant qu’acteur agissant sur la scène politique et sociale ». La centrale syndicale devra jouer son rôle en matière de sauvetage du pays, a-t-il considéré.

« La manière de poser ce dialogue sera différente de l’approche d’Ennahdha et ses alliés », a-t-il noté, faisant constater que le « mouvement Ennahdha rejette le coup d’Etat mais sa finalité est le retour au pouvoir ».

Gnetnews