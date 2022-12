Tunisie : Chebbi Ã©voque l’enquÃªte judiciaire ouverte contre des personnes de l’entourage de KaÃ¯s SaÃ¯ed

Tunisie : Chebbi évoque l’enquête judiciaire ouverte contre des personnes de l’entourage de Kaïs Saïed

L’opposant et chef de file du front de Salut national, Ahmed Néjib Chebbi, a déclaré que « le président de la république, Kaïs Saïed, se débat dans une crise politique sans précédent que personne ne le lui envie », laquelle est doublée « d’une crise économique, la cherté de la vie, et la pénurie des produits de base et des médicaments ».

Haranguant la foule samedi 10 décembre lors d’un rassemblement populaire organisé à l’appel du front de salut national contre les dispositions exceptionnelles et le processus politique engagé par le chef de l’Etat depuis le 25 juillet 2021, Chebbi a pressé Kaïs Saïed « à abandonner le processus absurde, et à revenir à la légalité constitutionnelle, soit la constitution de 2014 », comme le lui suggèrent « l’ensemble des partis politiques, organisations nationales, syndicales, indépendants et académiciens qui contestent et rejettent un tel processus ».

Chebbi s’est arrêté à l’information judiciaire ouverte contre 25 accusés dans « l’entourage du président de la république », « ce n’est pas le secret, ou les procédures de l’instruction qui nous importent, ce qui nous intéresse est ce qui se passait autour de Kaïs Saïed », a-t-il souligné.

Néjib Chebbi a pointé « un réseau tentaculaire qui traite avec l’étranger, avec les officiers militaires de l’étranger, qui transmettaient des rapports sur les politiques tunisiens. Ces personnes planifiaient pour destituer son gouvernement, désigner un chef du gouvernement dont ils auraient choisi les membres ainsi que leurs chefs de cabinet », a-t-il dit.

Il a fait état « d’informations fuitées ayant révélé le rôle de l’étranger dans ce qui s’est passé le 25 juillet…. »

Des personnes de son entourage « espionnaient et écoutaient les institutions de l’Etat vitales, c’est ce qui est derrière le fait que le juge civil abandonne l’affaire pour le juge militaire », a-t-il souligné en substance.

Gnetnews