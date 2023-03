Tunisie : Ciel gris et vent violent, ce mardi 14 Mars

Un ciel gris envelopperait, ce mardi 14 Mars, nos contrées. Le premier bulletin météo de la journée prévoit un temps partiellement, nuageux dans la plupart des régions ; les nuages seront denses la nuit au Nord, avec des pluies éparses à l’extrême Nord-Ouest.

Les températures ont tendance à grimper. Les maximales seront comprises entre 16 et 23° au Nord, et sur les hauteurs, elles varieront entre 26 et 31° dans le reste des régions.

Le vent revient et soufflera, violemment, dans les régions côtières et sur les hauteurs, avec une vitesse, atteignant les 80 km/ heure sous forme de rafales.

Les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et la pêche, la mer est très agitée à houleuse au Nord.

