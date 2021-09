Tunisie : Cinquième journée de vaccination massive le samedi 11 septembre pour les 18 – 39 et autres

Le ministère de la Santé annonce la tenue de la 5ème journée de vaccination massive le samedi 11 septembre, de 08H à 17h dans les différents gouvernorats de la république.

Cette journée est destinée à la catégorie d’âge 18 – 39 ans parmi les personnes ayant reçu le vaccin Moderna le dimanche 15 Août 2021.

Des SMS seront envoyés aux personnes concernées comportant le rendez-vous et le centre de vaccination.

Ceux qui n’auront pas reçu de SMS et qui n’auront pas pu connaître le centre de vaccination à travers l’espace citoyen ou le *2021#, pourront se diriger vers le centre où ils ont reçu la première dose ou le centre l’ayant remplacé dans la même délégation, conformément à la liste des centres de vaccination qui sera arrêtée et publiée ultérieurement.

Les personnes ayant reçu le vaccin Johnson & Johnson (Janssen) ne sont pas concernées étant donné que ce vaccin est à dose unique.

Le ministère de la Santé appelle les personnes âgées de 40 ans et plus à se diriger vers le centre le plus proche pour s’inscrire et se faire vacciner.

Les citoyens de cette catégorie d’âge ayant reçu la première dose le 20 juillet ou le 08 Août peuvent se diriger vers le centre de vaccination où la première dose leur a été administrée ou à défaut au centre le plus proche, pour recevoir la 2ème dose.

Gnetnews