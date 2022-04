Tunisie : Citoyens contre le Coup dâ€™Etat et Ennahdha appellent Ã  un rassemblement dimanche pour rÃ©clamer un parlement Ã©lu

Tunisie : Citoyens contre le Coup d’Etat et Ennahdha appellent à un rassemblement dimanche pour réclamer un parlement élu

Le mouvement Ennahdha appelle à un rassemblement, le dimanche 10 avril 2022, devant le théâtre municipal.

Ce rassemblement intervient en commémoration de la fête des martyrs, célébrée demain samedi 09 avril.

Il s’agit aussi d’exprimer l’attachement à un parlement élu, et de défendre la démocratie et de la constitution de la république.

Le collectif, Citoyens contre le coup d’Etat, appelle également à un rassemblement protestataire à la même date et au même endroit, en célébration de la fête des martyrs, en défense des valeurs de la démocratie, et de la constitution de la république, et pour réclamer une Assemblée élue.

Gnetnews