Tunisie/ Climat : Bouden en appelle aux bailleurs de fonds, et s’entretient avec de nombreux dirigeants Ã©trangers

Tunisie/ Climat : Bouden en appelle aux bailleurs de fonds, et s’entretient avec de nombreux dirigeants étrangers

Au deuxième jour de sa participation au Sommet du climat, Cop 27, les 07 et 08 novembre à Charm Cheikh, la cheffe du gouvernement a affirmé « l’importance qu’accorde la Tunisie aux affaires du climat, et sa détermination constante à s’inscrire, d’une manière agissante, aux efforts internationaux visant à baisser les émissions de gaz à effets de serre, et à lutter contre toutes les raisons des changements climatiques, en tenant compte de leurs effets néfastes, et leurs retombées négatives sur la réalité et l’avenir de l’humanité toute entière ».

Najla Bouden a affirmé « la nécessité d’œuvrer à consacrer la conscience internationale aux défis posés par les problèmes des changements climatiques, à concevoir une approche participative efficace en vue d’une action solidaire, et de passer de la phase de diagnostic, à celle des actes et de la mise en exécution ».

Bouden a appelé la communauté internationale, notamment les bailleurs de fonds, « à appuyer les efforts des pays en voie de développement, en vue qu’ils puissent s’adapter aux changements climatiques, à travers un plus grand financement des investissements dans les domaines environnemental, de l’infrastructure durable, et des énergies renouvelables ».

Elle a mis l’accent sur « les efforts déployés par le gouvernement tunisien pour renforcer les fondements de l’économie durable, circulaire, et verte, et passer vers les énergies renouvelables et propres ».

La cheffe du gouvernement a participé à une table ronde de haut niveau sur « l’investissement dans l’avenir de l’énergie : l’hydrogène vert », où elle a passé en revue les principaux aspects de la politique énergétique en Tunisie, focalisée sur l’augmentation de la contribution des énergies renouvelables à la production de l’électricité, et le doublement des investissements locaux et étrangers, en optant pour un cadre juridique incitatif pour le secteur privé.

Najla Bouden a mené de nombreuses rencontres bilatérales, en marge des travaux, avec le président kényan, le président du conseil présidentiel libyen, les chefs du gouvernement de Palestine, Jordanie, et du Portugal, ainsi qu’avec le ministre des Affaires étrangères émirati, outre une séance de travail avec la présidente de la BERD.

Ces rencontres ont porté sur la réalité et les perspectives de coopération avec les pays et instances concernées, et la nécessité de renforcer la coordination en vue de bien préparer les prochaines échéances.

Au terme de sa participation, elle s’est rendue au bureau de la Tunisie, dans l’espace consacré aux pays, où elle a rencontre les membres de la commission nationale de coordination des changements climatiques, et des jeunes négociateurs, et les a incités à s’inscrire davantage dans les négociations dans différents secteurs liés à l’atténuation des effets des changements climatiques.

