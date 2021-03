Tunisie/ Commémoration de l’attentat du Bardo : Mechichi plaide pour la diffusion de la pensée éclairée

Une cérémonie de commémoration de l’attentat du Bardo, survenu le 18 Mars 2015, a été organisée ce jeudi, en présence du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, et du président de l’Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi.

Mechichi a déposé une gerbe de fleurs, au pied du mémorial des victimes de cette attaque terroriste, a arpenté les ailes du musée du Bardo, et a inauguré la salle des trésors, réaménagée après avoir été fermée depuis, et qui renferme des bibelots, des sculptures et des statues rares.

« Ce lâche attentat n’a pas affaibli la détermination des Tunisiens à extirper le terrorisme à la racine », a affirmé le chef du gouvernement, rappelant « les réussites sécuritaires et militaires réalisées depuis cette opération, en termes de poursuite des groupes terroristes, d’arrestation de leurs membres et d’élimination de leurs chefs, mettant ainsi en échec leurs plans ».

« La Tunisie, berceau des civilisations demeurera la patrie d’ouverture, de tolérance, de modération et de rejet du fanatisme et du fondamentalisme, et combat le terrorisme avec une volonté forte », a-t-il assuré.

Il a ajouté que « la diffusion de la pensée éclairée, et l’immunisation des jeunes contre les dangers de l’enfermement, de l’extrémisme et de la haine, demeurent parmi les principaux facteurs de la guerre contre le terrorisme ».

Dans une déclaration médiatique, Hichem Mechichi a considéré que « le musée du Bardo est le symbole de la vie, vu la valeur de ce lieu, et des tableaux et trésors qu’il recèle, lesquelles illustrent l’amour de la vie, la culture, et la lutte contre toute pensée obscurantiste ».

Il a incité les Tunisiens et les amis de la Tunisie à se rendre à ce site historique, qui incarne la diversité civilisationnelle.

L’attentat contre le musée du Bardo, perpétré il y a six ans jour pour jour, s’est soldé par un lourd bilan : 21 touristes tués, ainsi que le lieutenant Mohamed Amine Morjane, et une quarantaine de blessés.

Deux terroristes ont été abattus lors de cette attaque.

Gnetnews