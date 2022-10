Tunisie : Concertations entre l’ISIE et la HAICA en vue d’assurer l’égalité entre les candidats en matière d’accès aux médias audio-visuels

Le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections, Farrouk Bouaskar, a rencontré ce vendredi 28 Octobre 2022, le président de la haute autorité pour la Communication audio-visuelle (HAICA), Nouri Lajmi, en prévision de la la tenue de l’élection des membres de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) du 17 décembre.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre des concertations préliminaires pour l’élaboration d’une décision conjointe entre les deux instances, régissant les règles inhérentes à la couverture de la campagne électorale par les médias audio-visuels, rapporte l’instance électorale dans un communiqué.

Les deux parties ont affirmé « l’importance de garantir la liberté d’expression et le principe d’égalité entre les candidats participant à la campagne électorale, en matière d’accès aux médias audio-visuels publics, privés et associatifs, conformément aux règles et conditions fixées par la loi, des décisions réglementaires de l’instance électorale et des décisions conjointes ».

L’instance électorale et la haute autorité ont convenu d’élaborer un projet de décision conjoint, à échanger les points de vue à son sujet, et de le signer dans les délais les plus proches, conformément aux échéances fixées par le calendrier électoral, conclut la même source.

Gnetnews