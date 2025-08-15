Tunisie : Condamnation des propos du chef du gouvernement israélien sur « la vision d’un grand Israël »

Le ministère tunisien des Affaires étrangères a exprimé, ce jeudi, une condamnation ferme des déclarations du chef du gouvernement de l’entité israélienne concernant ce qu’il a qualifié de « vision d’un grand Israël ». Tunis estime que ces propos traduisent une volonté persistante de provocation à l’égard des pays arabes et une violation manifeste de leur souveraineté.

Dans un communiqué, le département a dénoncé des « violations flagrantes du droit international et des principes de la légitimité internationale », pointant un contexte d’ « impuissance mondiale » face à ce qu’il considère comme « l’arrogance » d’une puissance « se plaçant au-dessus des lois » et échappant à toute responsabilité.

Le ministère a qualifié ces propos de reflet d’une « mentalité coloniale, raciste et illégale » attribuée à un acteur impliqué, selon Tunis, dans des crimes de génocide, de guerre et de nettoyage ethnique contre le peuple palestinien. Il y voit également une nouvelle tentative de liquidation de la cause palestinienne et de déstabilisation de la région.

La Tunisie a réaffirmé sa « solidarité totale » avec les pays arabes visés et a appelé la communauté internationale, ainsi que le Conseil de sécurité des Nations unies, à « assumer leurs responsabilités » et à agir d’urgence pour contrer ces « politiques agressives », qu’elle considère comme une menace directe pour la paix et la sécurité internationales.

Gnetnews