Tunisie/ Corée du Sud/ Afrique : Vers une plateforme de coopération tripartite

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a reçu à la Kasbah, le maire de Busane et l’émissaire spécial du président sud-coréen, Park Heong Joon, et la délégation l’accompagnant, en marge des travaux de la deuxième édition du forum Tunisie, Corée du Sud, Afrique.

Ce forum représente une nouvelle occasion pour renforcer la coopération entre acteurs économiques tunisiens, et leurs homologues sud-coréens, et ouvrir des champs prometteurs à l’investissement, dans les domaines des énergies, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du développement des start ups, outre le développement des échanges commerciaux entre les deux pays, a souligné Bouden.

L’émissaire spécial du président sud-coréen a, pour sa part, indiqué que son pays oeuvre à consolider ses relations avec la Tunisie, pour instaurer une plateforme de coopération et d’échange économique tripartite, entre la Corée, la Tunisie et les pays africains, et ce en prévision de la tenue du Sommet Corée/ Afrique en 2024 à Séoul.

Gnetnews