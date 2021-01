Tunisie â€“ Coronavirus : 1844 hospitalisations, le bilan des contaminations et des dÃ©cÃ¨s sâ€™alourdit

Tunisie – Coronavirus : 1844 hospitalisations, le bilan des contaminations et des décès s’alourdit

La situation épidémiologique continue à s’aggraver de jour en jour, avec un rebond du nombre des contaminations et des décès.

Dans son dernier communiqué sur l’évolution de la situation épidémiologique rendu public hier soir, le ministère de la Santé fait état de 2327 nouveaux cas, testés positifs au virus, à la date du 13 janvier.

Le bilan total passe à 170 895 contaminations au coronavirus, dont 124 610 personnes se sont rétablies de la maladie, soit 1835 nouvelles guérisons.

A la même date, 63 disparitions des suites du Covid-19 ont été signalées, faisant passer le bilan à 5478 décès.

Le nombre des hospitalisations s’est sensiblement accru, avec 1844 patients alités dans les secteurs public et privé, soit 100 malades nouvellement admis dans les hôpitaux et les cliniques privées ; 363 sont placés en soins intensifs et 123 sous respiration artificielle.

Au total, 7924 hospitalisations ont été recensées depuis l’avènement de la pandémie en Tunisie.

Ce faisant, 724 551 analyses ont été réalisées en laboratoire depuis février dernier, y compris les 7137 effectuées le même jour.

Gnetnews