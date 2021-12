Tunisie – Coronavirus : 326 nouveaux cas, et 06 décès les dernières 24 heures

La situation épidémique demeure, certes, satisfaisante ; avec une stabilité s’inscrivant dans la durée, mais cela ne cache aucunement la crainte de voir les choses déraper, a fortiori avec les 5 nouveaux cas du Variant Omicron dépistés ces tous derniers jours, sur des personnes en provenance de l’étranger.

Le niveau de vigilance est donc à son maximum pour prévenir une cinquième vague, comme celle qui frappe de plein fouet, en cette fin d’année, les Etats-Unis et l’Europe submergés par la déferlante d’Omicron.

Tout en incitant, sans relâche, les citoyens à être précautionneux et à se protéger contre la contagion, à travers le respect des gestes barrières et des protocoles sanitaires, ainsi que par le recours à la vaccination, les autorités sanitaires et politiques se disent prêtes à tout rebond épidémique, notamment au niveau hospitalier, pour éviter l’état de détresse et les milliers de vies ravies pendant la précédente vague de l’été dernier.

Un taux de positivité de 4,89 %

Ce faisant, le ministère de la Santé a fait état à la date du 22 décembre de 326 nouveaux cas infectés au virus, après la parution des résultats de 6668 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 4,89 %.

Le bilan s’élève à 722 123 contaminations, sur un ensemble de 3 293 865 analyses en laboratoire.

163 malades se sont déclarés rétablis à la même date, et 694 680 guérisons sont dénombrées au total.

Six morts ont été signalés, au cours des dernières 24 heures, des suites du covid-19, portant le bilan à 25 509 décès depuis l’avènement de l’épidémie.

Quelque 246 malades sont, à ce stade, admis dans les établissements de soins publics et privés, 82 cas sont placés en réanimation et 15 sous respiration artificielle.

Gnetnews