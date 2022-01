Tunisie – Coronavirus : 9800 nouveaux cas de contamination, et 25 dÃ©cÃ¨s

Tunisie – Coronavirus : 9800 nouveaux cas de contamination, et 25 décès

Les courbes des contaminations et des décès sont toujours sur une courbe ascendante, à l’heure de cette cinquième vague qui se rapproche de plus en plus du pic.

Dans sa dernière actualisation, le ministère de la Santé a recensé 9800 nouveaux cas de contamination à la date du 25 janvier, après la parution de 28 754 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 34,08 %,

La Tunisie aura enregistré 876 245 contaminations, sur un ensemble de 3 937 009 analyses en laboratoire.

Quelque 6517 ont été déclarés rétablis, les dernières 24 heures, portant le total à 737 652 guérisons.

L’épidémie a fait, jusque-là, 26 096 décès, dont 25 signalés à la même date.

Les hospitalisations suivent une tendance haussière, avec 864 alités dans les établissements de soins publics et privés, dont 77 nouvelles admissions.

Sur l’ensemble, 193 patients sont placés en réanimation et 50 sous respiration artificielle.

Gnetnews