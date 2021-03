Tunisie – Coronavirus : A la veille du coup d’envoi de la vaccination, incertitude et nouvelles infections par les variants

A la veille du coup d’envoi de la campagne de vaccination contre le Coronavirus, demain samedi 13 Mars, l’incertitude plane sur la situation épidémiologique en Tunisie. Parallèlement au fléchissement des courbes des contaminations et des décès, le variant britannique, connu par sa forte contagiosité, continue à être détecté dans certaines régions du pays, imposant confinement partiel et fermeture des établissements scolaires.

La crainte qu’il y ait un nouveau rebond du Covid-19 en Tunisie, n’est pas exclu, d’autant que de nombreux pays du monde en Europe et ailleurs, ont maille à partir avec cette pandémie, avec la multiplication des mutations du virus, donnant lieu à des variants difficilement maîtrisables, et une recrudescence du nombre d’infections, de cas graves et de décès.

AstraZeneca sera livré à la Tunisie !

Quant à la vaccination qui bat son plein partout dans le monde, son efficacité n’est pas prouvée à 100 % contre le virus. Se faire inoculer la fameuse injection n’immunise pas contre le fait de le rattraper. Outre les soupçons qui pèsent sur le vaccin anglo-suédois, AstraZneca désormais suspendu dans plusieurs pays, après l’apparition d’effets secondaires graves et de décès, sur des personnes à qui, il a été administré.

La Tunisie qui lancera demain la vaccination avec le vaccin russe Spoutnik V, dont elle a reçu mardi dernier un lot de 30 mille doses, attend la semaine prochaine et celle d’après, des livraisons d’autres laboratoires, notamment Pfizer-BionTech et AstraZeneca. Une opération qui commence, à l’heure où les Tunisiens ne semblent pas y montrer beaucoup d’enthousiasme, le nombre d’inscrits sur la plateforme Evax est en deçà du seuil escompté et les autorités sanitaires et politiques multiplient les appels incitant les citoyens à s’inscrire et à adhérer massivement à la vaccination, dont ils rassurent sur le caractère inoffensif et efficace.

Les chiffres se stabilisent

Ce faisant, les chiffres de l’épidémie restent dans les mêmes proportions enregistrées durant la dernière période.

Le ministère de la Santé a recensé 609 nouveaux cas à la date du 10 avril, après la parution des résultats de 4905 analyses en laboratoire, contre 574 nouvelles guérisons.

Le bilan s’élève, d’ores et déjà, à 239 977 contaminations, contre 206 293 personnes rétablies.

Par ailleurs, 21 disparitions des suites du Covid-19 sont à déplorer à la même date, portant le bilan à 8313 décès.

Les hospitalisations se stabilisent avec 1067 malades alités dans les hôpitaux et les cliniques privées ; 266 sont placés en soins intensifs et 94 sous oxygène.

Quelque 10 737 malades ont été pris en charge dans les structures hospitalières depuis le début de la pandémie, avec les 37 admissions enregistrées les dernières 24 heures.

Les laboratoires ont réalisé 1 022 099 pour dépister le virus depuis février 2020.

