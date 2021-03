Tunisie – Coronavirus : Dr Lahidheb met en garde contre le spectre d’ »une vague meurtrière »

« La Tunisie n’est pas loin du scénario brésilien, si elle n’accélère pas et ne réussit pas la campagne de vaccination. Le spectre d’une vague meurtrière avance à grands pas », met en garde Dhaker Lahidheb.

Dans un post sur sa page Facebook, le médecin de l’hôpital militaire souligne que « la Tunisie a connu une baisse dans le nombre des contaminations, mais n’a pas connu une régression du nombre de décès ».

Il pointe « le grand relâchement constaté au niveau des mesures sanitaires, et des manifestations politiques irresponsables, avec un retard en matière de campagne de vaccination ».

« La vaccination n’est pas un confort, ni un choix, c’est la seule solution qui nous reste pour sauver des vies humaines et l’économie nationale ».

Le médecin appelle l’Etat à créer des équipes mobiles pour vacciner les personnes âgées.

Dr Lahidheb donne en préambule deux exemples, celui du Royaume Uni, et l’autre de la France :

La Grande-Bretagne a connu l’avènement du nouveau variant qui a été à l’origine d’une hausse des contaminations et des décès en janvier. Elle a entamé une immense campagne de vaccination, et a maitrisé la transmission du virus et des décès.

La France a enregistré un retard de trois semaines par rapport à l’Angleterre en matière de campagne de vaccination, et connait une forte évolution du nombre des malades en réanimation, des décès, et est revenue au confinement général.

