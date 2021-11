Tunisie/ Coronavirus : Le gouvernorat de Mehdia se prépare à une éventuelle nouvelle vague

Une séance de travail s’est tenue hier lundi 29 novembre à Mehdia, en présence du gouverneur Abdelfattah Chakchouk, du directeur régional de la santé, et du directeur général du centre hospitalo-universitaire Taher Sfar de la région, pour examiner « les préparatifs logistiques et humains, en vue de se prémunir du risque d’une vague prévisible de propagation du Covid-19, a fortiori après l’apparition de nouveaux variants ».

La réunion a porté sur « la promptitude des établissements de santé du gouvernorat, en termes d’équipements médicaux, d’oxygène, et de lits de réanimation…outre le suivi de la situation de l’hôpital de campagne et du nouveau service d’urgence, et la coordination instantanée, avec les services centraux du ministère de la Santé, pour mettre à disposition les moyens humains et les équipements médicaux nécessaires à la prise en charge des malades », indique le gouvernorat dans un communiqué.

Il a été aussi question d’intensifier la vaccination pour assurer une immunité collective, et mener des campagnes de terrain à cet effet.

Cette réunion sera suivie par d’autres, avec la participation de tous les intervenants, dans le cadre de l’application stricte des protocoles sanitaires dans différents domaines, et en prévision de l’entrée en vigueur de la loi régissant l’obligation du passeport vaccinal, à partir du 22 décembre 2021.

Les autorités centrales avaient tenu le week-end dernier une réunion analogue, face à la situation épidémique mondiale et l’apparition de nouvelles souches, dont le sud-africain, Omicron qui comprend 32 mutations et suscite une inquiétude planétaire.

Gnetnews