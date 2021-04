Tunisie/ Coronavirus : Le syndicat presse le ministÃ¨re de lâ€™Education Ã  dÃ©cider immÃ©diatement la suspension des cours

Tunisie/ Coronavirus : Le syndicat presse le ministère de l’Education à décider immédiatement la suspension des cours

La Fédération générale de l’enseignement secondaire presse ce jeudi 15 avril le ministère de l’Education « à décider immédiatement la suspension des cours pendant dix jours ou plus, pour briser les chaînes de transmission du virus, et sauver les vies des élèves et du corps enseignant ».

Dans un communiqué rendu public sur sa page officielle, le syndicat relevant de l’UGTT, déplore « l’évolution quotidienne et rapide de la situation épidémiologique en Tunisie, de l’aveu de plusieurs responsables du ministère de la Santé, face à des hôpitaux ayant atteint leur capacité maximale, et plusieurs régions classées rouges ».

Le virus se propage dans les établissements éducatifs, « touchant intensément les élèves, contrairement à ce qui était le cas lors de la précédente vague », souligne-t-il.

« L’isolement de plusieurs zones rouges n’a pas été accompagné de mesures exceptionnelles propres aux établissements éducatifs, qui sont restés ouverts en l’absence totale de l’application du protocole sanitaire ; le nombre de cas et de décès parmi le corps éducatif a augmenté d’une manière quotidienne », regrette le syndicat.

Le SGES appelle élèves et enseignants à prendre toutes les précautions et les mesures de prévention nécessaires, pour se protéger eux-mêmes ainsi que leurs familles et entourage.

Gnetnews