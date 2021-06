Tunisie â€“ Coronavirus : Lâ€™Ã©pidÃ©mie franchit un nouveau palier, taux de positivitÃ© de 36,12 %

Tunisie – Coronavirus : L’épidémie franchit un nouveau palier, taux de positivité de 36,12 %

L’annonce du ministère de la Santé sur la découverte de 06 cas du variant indien en Tunisie fait froid dans le dos. En attendant que les résultats définitifs du séquençage soient livrés, le comité scientifique se réunit en urgence pour décréter de nouvelles dispositions à même de stopper cette redoutable souche qui s’est répandue telle une trainée de poudre dans ce vaste pays, l’Inde, puis s’est disséminée à travers les 04 coins de la planète.

L’épidémie franchit ainsi un nouveau palier en Tunisie, et on comprend un peu l’origine d’autant de ravages en termes de nouveaux cas positifs et de décès. Déjà que les mises en gardes issues des milieux médicaux s’enchaînent, alertant sur une situation épidémique d’extrême gravité…A les entendre, le pire reste à venir, a fortiori que plusieurs régions du pays sont confrontées à une dissémination affolée du virus, en présence d’un système de santé à bout de souffle qui n’est plus en capacité de résorber cet afflux incessant des malades…

Un constat désolant, et les chiffres ne font, hélas, que conforter l’appréhension générale envers une 4ème vague foudroyante, dont les pertes en vies humaines et les dégâts s’annoncent lourds.

Dans son dernier communiqué, le ministère de la Santé a recensé 3638 nouveaux cas positifs au Covid-19, après la parution des résultats de 10 073 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 36,12 %.

Le bilan s’élève, d’ores et déjà, à 391 411 contaminations, sur un ensemble de 1 637 228 analyses en laboratoire.

Au cours des dernières 24 heures, quelque 1796 malades se sont proclamés guéris, portant le total à 340 834 guérisons.

A la même date, 95 malades ont succombé au virus, portant le bilan à 14 318 décès.

Les structures hospitalières accueillent, actuellement, 2 874 malades, dont 2 505 dans le secteur public et 369 dans le secteur privé.

Avec les nouvelles 111 admissions, quelque 18 483 patients Covid auront été pris en charge dans les établissements de soins.

Les lits de réanimation et d’oxygène continuent à afficher un haut taux d’occupation élevé, avec 511 malades pour les premiers, et 118 pour les seconds.

