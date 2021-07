Tunisie – Coronavirus : Les dÃ©cÃ¨s franchissent la barre des 15 mille, 6776 nouveaux cas de contamination

Tunisie – Coronavirus : Les décès franchissent la barre des 15 mille, 6776 nouveaux cas de contamination

La situation épidémique est périlleuse au plus haut point, et les prémices d’une quelconque amélioration sont jusque-là inexistants.

Aucune région ou presque n’est épargnée par cette crise sanitaire foudroyante, même si la situation est plus dramatique dans certains gouvernorats et délégations, ou les annonces de nouvelles mesures, de confinements et de fermetures s’enchaînent.

Dès hier, jeudi 01 juillet la Tunisie était sous un nouveau régime de restrictions, avec notamment un couvre-feu à partir de 20 h sur l’ensemble du territoire national, dans le but de réduire, autant que faire se peut les contacts et les rassemblements, et de briser les chaînes de transmission du virus.

En attendant que ces dispositions produisent des résultats probants, la peur s’empare de tout un chacun, face à un nombre exponentiel de contaminations et des décès, et des courbes qui franchissent chaque jour un nouveau palier. La crainte la plus vive, est aussi pour un personnel de santé ayant montré jusque-là une endurance et un sens d’abnégation admirables, mais qui est frappé par l’abattement et l’épuisement. Elle est également pour un système de santé à la lisière de l’écroulement…si ce n’est pas déjà le cas, avec des établissements ayant largement dépassé leur capacité maximale, mais qui continuent à se battre, à secourir des malades en détresse et à sauver des vies, avec les moyens du bord.

Les chiffres ne nous consolent guère, bien au contraire, ils poursuivent leur tendance haussière, comme le montre le dernier communiqué du ministère de la Santé.

A la date du 30 juin, c’est un nouveau record qui est battu. 6 776 nouveaux cas ont été dépistés positifs au virus, après la parution des résultats de 19 295 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 35,12 %.

Le bilan s’élève, désormais, à 426 879 contaminations, sur un ensemble de 1 737 467 analyses en laboratoires.

Au cours des dernières 24 heures, 1 880 personnes ont été déclarées rétablies, portant le total à 356 321 guérisons.

Le bilan des décès dépasse la barre des 15 mille, 15 065 précisément, avec 106 nouvelles vies ravies, le même nombre tragique enregistré la veille.

