Tunisie / Coronavirus: Pas de 3ème vague selon Nissaf Ben Alaya

Les mesures sanitaires resteront inchangées pour encore 15 jours. C’est ce qu’a annoncé Nissaf Ben Alaya, la porte parole du ministère de la Santé, lors d’une conférence de presse portant sur l’évolution de la pandémie en Tunisie.

Ainsi, les horaires du couvre-feu, établis de 22h à 5h du matin, restent inchangés.

Elle a par ailleurs indiqué que le nombre de contaminations par le variant britannique a diminué, dans les différents gouvernorats du pays, précisant que 91 cas infectés de cette souche ont été détectés.

Dans un autre temps, Ben Alaya explique que le nombre de patients hospitalisés a augmenté et que les régions les plus touchées par le virus et surtout le nouveau variant seront soumises à des restrictions plus importantes. Pour autant, cette dernière affirme que la Tunisie n’est pas touchée par une troisième vague.

Elle a également exhorté les Tunisiens à s’inscrire sur la plateforme EVAX dédiée à la vaccination, soulignant qu’il s’agit de la seule manière de combattre le virus.

De son côté, Habib Ammar, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a annoncé le lancement de la saison touristique à partir du 19 avril avec la réouverture de l’espace aérien pour les touristes et les tour opérateurs. Il a ajouté que le retour des touristes fera l’objet de mesure sanitaires strictes.

Un nouveau point sur la situation épidémiologique sera organisés dans 15 jours.

Gnetnews