Tunisie : Coupure dâ€™eau demain jeudi dans des citÃ©s de lâ€™Ariana

Tunisie : Coupure d’eau demain jeudi dans des cités de l’Ariana

La Société nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) annonce ce mercredi des perturbations et une coupure d’eau, demain jeudi 25 novembre, à partir de 10 heures, dans certains quartiers et cités de l’Ariana.

La coupure concerne les Cités el-Ghazala, la santé, des journalistes, Erriadh, el-Andalous, et la rue des télécommunications, indique la SONEDE.

La Société impute ces perturbations aux travaux que comptent mener la STEG sur son réseau, ce qui donnera lieu à l’arrêt de la station de pompage ravitaillant le réservoir principal d’el-Ghazala.

L’approvisionnement en eau reprendra progressivement le même jour, après la fin des travaux, et le rétablissement du Courant électrique à la station de pompage précitée.

Gnetnews