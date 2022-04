Tunisie/Covid-19: Les plus de 60 ans convoqués pour la 4ème dose de vaccin

La campagne pour la 4ème dose de vaccin pour les personnes âgées de plus de 60 ans a été lancée ce vendredi 15 avril. C’est ce qu’a annoncé le ministère de la Santé.

Ainsi les individus faisant partie de cette tranche d’âge et qui ont reçu la troisième dose de plus plus de 4 mois sont appelées à se rendre dans les centres de vaccination.

Dans un communiqué, le même département affirme que les centres seront ouverts tout le mois de Ramadan en soirée et que des SMS seront envoyés aux personnes concernées par cette campagne.

Gnetnews