Tunisie : CrÃ©ation du premier laboratoire de recherche pour la lutte contre la Leishmaniose

Tunisie : Création du premier laboratoire de recherche pour la lutte contre la Leishmaniose

TAP– Le service de dermatologie et des maladies sexuelles à l’hôpital la Rabta, dispose désormais d’un laboratoire de recherche pour la lutte contre la Leishmaniose, crée suite à une convention signé entre l’organisation mondiale de la santé (OMS) et l’hôpital la Rabta.

Unique à l’échelle africaine et dans le monde arabe, ce laboratoire sera chargé selon cette convention par le développement des recherches pour la lutte contre la Leishmaniose ainsi que la formation de médecins et l’échange des expériences dans ce domaine, a déclaré vendredi à l’agence TAP, le chef du service des maladies dermatologiques et sexuelles à la Rabta Mourad Mokni, lors d’une rencontre avec le représentant de l’OMS à Tunis Dr Yves Souteyrand.

Les leishmanioses sont des maladies parasitaires provoquant des affections cutanées ou viscérales très invalidantes, voire mortelles si elles ne sont pas traitées. Elles sont dues à différents parasites du genre Leishmania, transmis par la piqûre d’insectes communément appelés phlébotomes.