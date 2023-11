Tunisie : Le régime d’auto-entrepreneur élargi au secteur culturel (ministre)

La ministre des Affaires culturelles a annoncé, ce jeudi 30 novembre, le parachèvement de l’aménagement du mausolée de Farhat Hached et la création d’un musée qui lui est propre.

En réponse aux interventions des députés, lors de la discussion du projet du budget du nouvel exercice de son ministère, la ministre a annoncé l’établissement d’un inventaire des manuscrits existant à Raqada, en collaboration avec le ministère des Domaines de l’Etat. Elle a évoqué l’encouragement de la lecture notamment dans les bibliothèques publiques, en les dotant de systèmes d’information, ainsi que la mise en place d’un cadre juridique pour l’exportation des œuvres des arts plastiques…

La ministre a ajouté que le régime d’auto-entrepreneur allait être élargi, pour toucher les employés dans le secteur culturel, le code de l’investissement et le code des métiers de l’artisanat seront finalisés.

Elle fait état de l’ambition d’inscrire les sites archéologiques dans le patrimoine universel, évoquant la consolidation de la diplomatie culturelle pour promouvoir l’image de la Tunisie, et l’amendement des textes de loi régissant le secteur culturel.

Les députés avaient appelé, lors du débat, à la création de maisons de culture et d’amphithéâtres dans les régions, à développer le travail des bibliothèques publiques et à encourager la lecture, à régulariser la situation des animateurs culturels, à installer un ministère de l’économie culturelle, à s’attacher à la langue arabe, et à la préserver étant le symbole de l’identité culturelle.

Gnetnews