Tunisie : Création par la GIZ de cinq centres de compétences d’industrie 4.0.

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neïla Gongi, s’est réunie hier, lundi, avec le directeur de la transition digitale à l’agence de coopération allemande (GIZ), Norman Schraepel, en présence de représentants de l’agence, et de hauts cadres du ministère.

La rencontre a porté sur le programme de coopération technique tuniso-allemand en matière de transition numérique, dont le ministère a entamé la réalisation en 2018 (première phase), l’état d’avancement de sa mise en œuvre, s’agissant du passage à une industrie intelligente, la numérisation des prestations rendues par le même département, et les organismes sous sa tutelle, au profit des entreprises industrielles, outre le volet intelligence artificielle.

Ledit programme a porté sur la formation de 384 personnes dans le domaine de la transition numérique, l’encadrement de 53 entreprises industrielles en vue d’une transition vers l’industrie intelligente, la création de cinq centres de compétences en matière d’industrie intelligente, et le démarrage de l’élaboration de la stratégie nationale d’intelligence artificielle, indique un communiqué du ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines.

Neïla Gongi a salué les efforts de la GIZ en matière d’appui des programmes de transition numérique dans l’industrie, en vue de consolider la compétitivité du secteur, afin qu’il soit en phase avec les mutations internationales, notamment, l’industrie 4.0.

Elle a mis l’accent sur « la nécessité d’une numérisation totale des activités du ministère, et des services destinés essentiellement au secteur, en vue de répondre, rapidement, aux demandes des industriels, et des investisseurs d’un côté, et d’aller de pair avec la mondialisation et le développement technologique et industriel international, d’autre part ».

La rencontre a, par ailleurs, porté sur les perspectives de coopération et de partenariat entre les deux parties, particulièrement, dans le domaine de transfert de technologie, et l’incitation des entreprises industrielles à s’inscrire dans l’industrie intelligente.

Gnetnews