Tunisie : Dans un entretien avec Castex, KaÃ¯s SaÃ¯ed appelle Ã  la consolidation de la coopÃ©ration avec la France

Tunisie : Dans un entretien avec Castex, Kaïs Saïed appelle à la consolidation de la coopération avec la France

Le président Kaïs Saïed a reçu, ce jeudi 03 Juin 2021 à Carthage, le Premier ministre français, Jean Castex, accompagné du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

Le chef de l’Etat a salué la profondeur des liens d’amitié entre la Tunisie et la France, permettant de hisser la coopération bilatérale au niveau de partenariat privilégié dans tous les domaines, notamment économiques, sociaux, culturels et sécuritaires, rapporte un communiqué de la présidence.

Saïed a appelé à développer davantage les relations tuniso-françaises, à les diversifier et à renforcer la cadence d’exécution des projets et programmes conjoints, notamment ceux inhérents à l’emploi, la formation des jeunes, la migration, le développement durable, la santé, et la recherche scientifique et technologique.

Il a, par ailleurs, salué la coopération entre les deux pays en matière de lutte contre la pandémie du Covid-19, ayant été couronnée, récemment, par un don français au profit des hôpitaux publics ; et l’acquisition d’unités de production d’oxygène médical qui seront installées dans les hôpitaux régionaux de Sidi Bouzid, Tataouine et Sfax.

Saïed a appelé à ce que la France poursuive le soutien des efforts de la Tunisie, en matière de lutte contre la pandémie, notamment en termes d’obtention des vaccins. Il a, également, réitéré sa détermination à organiser le sommet de la Francophonie à son rendez-vous prévu.

Jean Castex a, pour sa part, réitéré le respect de la France pour l’expérience démocratique tunisienne, et sa détermination à continuer à appuyer la Tunisie pour relever les défis, notamment socioéconomiques et sanitaires.

Le Premier ministre français a affirmé l’attachement de son gouvernement à consolider la coopération bilatérale, à assurer le suivi des projets en cours, et à renforcer les investissements français publics et privés en Tunisie.

Les deux parties ont échangé les points de vue sur des affaires régionales et internationales d’intérêt commun.

