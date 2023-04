Tunisie : Dans un entretien avec Saïed à Washington, BASSO affirme que « l’accord avec le FMI est un préalable à la poursuite du soutien des partenaires dont la BERD »

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, s’est entretenu hier, mercredi, avec la présidente de la Banque européenne de reconstruction et du développement (BERD), Odile Renaud BASSO, en marge de sa participation aux réunions du printemps du fonds monétaire international (FMI) et de la banque mondiale, qui se tiennent du 11 au 14 avril 2023 à Washington.



Les deux parties ont évoqué « l’évolution de la coopération financière et technique en cours, et les plans d’action pour la période à venir ».

Le ministre, cité par un communiqué de son département, a présenté les grands axes du programme national de réformes du gouvernement, soulignant la détermination à en assurer une mise en oeuvre progressive de manière à relancer la croissance, à rétablir les équilibres financiers et à améliorer la situation sociale.

Il a évoqué les autres réformes décrétées en relation avec l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement, outre la teneur et les grandes orientations de la vision stratégique de la Tunisie à l’horizon 2035, et du plan de développement 2023/ 2025.

Samir Saïed a, par ailleurs, valorisé la contribution de la banque en matière d’appui des programmes de réforme, et de réalisation de projets de développement, affirmant le souci de poursuivre cette coopération fructueuse, notamment dans les secteurs promoteurs et prioritaires, à l’instar des énergies renouvelables, notamment le projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie (El Med), outre la poursuite du soutien aux PME.

Odile Renaud BASSO a souligné les dispositions de son institution à appuyer la Tunisie en matière de mise en oeuvre de ses programmes de réformes, s’agissant notamment de la réforme des entreprises publiques, outre le financement des projets prioritaires, dans les secteurs névralgiques, comme les énergies renouvelables, les technologies de communication et d’information, et la poursuite du soutien au secteur privé.



La président de la BERD a affirmé la nécessité pour la Tunisie de conclure un accord avec le FMI, en vue de la poursuite du soutien des partenaires, particulièrement, la banque européenne de reconstruction et de développement, exprimant les dispositions de son institution à soutenir les réformes mises en place par le gouvernement, et à l’appuyer dans ses négociations avec le fonds monétaire international.

