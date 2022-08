Tunisie : Dans un entretien avec une délégation du congrès américain, Saïed considère les dernières déclarations « inacceptables »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu hier, dimanche 21 août 2022, à Carthage, une délégation du congrès américain, en présence de la chargée d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis à Tunis.

Le chef de l’Etat a rappelé, à cette occasion, « les principales étapes des relations tuniso-américaines depuis plus de deux siècles ».

Il a, par ailleurs, expliqué « plusieurs réalités récusant les campagnes menées par des personnes dont l’appartenance est connue, et fait la lumière sur des pratiques ayant eu cours pendant plus d’une décennie, ayant fait exacerber la situation économique et sociale », rapporte un communiqué de la présidence.

Kaïs Saïed a rappelé « les principes du droit international, consacrés par la charte des Nations-Unions, dont le respect de la souveraineté des pays, l’égalité entre eux, et la non-ingérence dans leurs affaires ».

Il a affirmé que « les déclarations ayant émané de responsables la dernière période sont inacceptables à tous les égards, car la Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain, la souveraineté y appartient au peuple qui a exprimé sa volonté pendant le référendum, et l’exprimera lors des prochaines élections ».

Il a considéré que « celui qui regrettait la décennie écoulée, en tirait profit, et pour preuve le détournement de fonds et la destruction des services publics ».

« La démocratie est une âme avant d’être des institutions formelles, et ne peut se concrétiser que dans le cadre d’une justice sociale, et d’une magistrature indépendante face à laquelle tous les citoyens sont égaux », a-t-il souligné.

La rencontre a porté sur de nombreux autres thèmes liés aux relations entre les deux pays et la détermination conjointe de les consolider, selon la même source.