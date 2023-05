Tunisie : De nouveaux projets d’autoroutes, de routes express…en perspective

La ministre de l’Equipement et de l’habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a présenté le programme de développement du réseau routier à l’horizon de 2035.

Entamé en 2014, ce programme vise à atteindre 1325 de km d’autoroutes, contre un réseau autoroutier de 745 km, actuellement.

Il porte, par ailleurs, sur la réalisation de 2000 km de routes express et structurées, s’étendant, actuellement, sur 700 km de long.

La stratégie en question vise à développer 20 000 km du réseau des routes numérotées, en vue de ramener sa largeur à 7,6 mètres, contre sa longueur actuelle de 700 km.

L’autre axe de ce programme a trait à l’aménagement de 30 000 km de pistes agricoles bitumées, contre 26 600 mètres de long, actuellement.

Intervenue à un séminaire international autour du thème « des routes rurales et ouvrages en terre résilients, durables et sûrs », organisé par l’association mondiale de la route, PIARC, la ministre a indiqué que les pistes rurales sont passées de 50 000 km de long en 2012, à 58 000 km de long en 2022.

Les pistes agricoles bitumées se sont, elles, développées au cours de la même période, passant de 14 600 à 26 600, ce qui représente 45 %, de leur longueur totale dans le pays, et atteindront 30 000 km, à l’horizon de 2035.

Les fonds alloués à la maintenance et au bitumage des pistes agricoles ont augmenté de 12 % entre 2018 et 2022, passant de 45 millions de dinars/ an, à 70 millions de dinars/ an.

Le budget alloué à l’aménagement de nouvelles pistes agricoles s’est accru, atteignant les 250 millions de dinars/ an.

Gnetnews