Tunisie : De nouvelles dispositions pour promouvoir la prestation des ports de la Goulette et de Radès

Moez Chakchouk et Mohamed Boussaïd, respectivement ministre du Transport et de la Logistique, et ministre du Commerce et de la promotion des exportations, ont convenu « de réorganiser les quais et d’en optimiser l’exploitation, notamment au niveau du port de la Goulette pour alléger les pressions sur le Port de Radès ».

Lors d’une séance de travail tenue hier, mardi, et consacrée à la question des Surestaries (Dépassement du temps convenu par contrat (starie) pour le chargement ou le déchargement d’un navire), les deux parties se sont mises d’accord sur la digitalisation des procédures de transport, en vue de comprimer les délais d’importation, et de réduire le temps de chargement et de déchargement, notamment ceux de l’acier, des céréales et des aliments pour bétail.

Les deux ministres ont, de surcroît, discuté de l’amélioration des conditions d’exportation et d’importation des marchandises solides en vrac, et de la manière d’en traiter le mouvement à travers les ports commerciaux, particulièrement celui de Radès.

La fin du mois d’octobre prochain a été fixée, comme dernier délai pour la ré-exploitation du quai pétrolier du port de Radès, ainsi que le développement dudit port pour une meilleure rotation des céréales et dérivés, indique le ministère du Transport dans un communiqué.

Une conférence devrait être organisée, en présence des différents intervenants dans le secteur de l’Import – Export des marchandises durs, en vue de parvenir à des solutions à même de réduire les répercussions des délais d’attente supplémentaire des navires transportant ce genre de cargaison, sur l’économie nationale.

