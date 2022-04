Tunisie : De retour de Washington, Marouene Abassi rencontre Nejla Bouden

La cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, a reçu hier, mardi 26 avril à la Kasbah, le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Marouene Abassi.

Le chef de l’Institut d’émission a remis à la locatrice de la Kasbah, les listes financières de l’année 2021, et le rapport des contrôleurs des comptes.

Les deux parties ont évoqué la situation économique et financière en Tunisie, selon un communiqué de la Kasbah.

Le gouverneur de Banque centrale de Tunisie a participé récemment, aux côtés du ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, aux réunions de printemps de la banque mondiale et du FMI à Washington.

Des négociations ont été menées à cette occasion, en présentiel et à distance, entre la délégation tunisienne, comptant également la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia d’un côté, et les représentants des deux institutions financières de l’autre, en vue de mobiliser ressources extérieures pour le financement du budget de l’Etat.

La Tunisie aspire conclure un accord avec le FMI, pour un soutien financier indispensable à préserver ses équilibres budgétaires, et qui sera une clef lui permettant d’accéder aux financements d’autres bailleurs de fonds. Elle a présenté à cet effet, un programme de réformes structurelles, permettant de rationaliser et de comprimer les dépenses de l’Etat, particulièrement à travers la réforme de la caisse de la compensation et la baisse de la masse salariale. Ainsi que d’en augmenter les ressources via notamment la réforme fiscale, outre le redressement des entreprises publiques.

A l’heure qu’il est, rien n’a encore filtré quant à l’éventualité que cet accord soit concrétisé pour sortir le pays de cette impasse économico-financière, jamais connue de son histoire.

Gnetnews