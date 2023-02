Tunisie : Début ce mercredi 01er février des soldes d’hiver

Les soldes d’hiver commencent ce mercredi 01er février 2023, et s’étalent sur six semaines, ce qui est à même de redynamiser l’activité commerciale, et la sortir de son marasme.

Les commerçants qui participeront à cette opération saisonnière de vente au rabais, devront consentir une réduction d’au moins 20 %, procéder au double-étiquetage, et informer le consommateur de toutes les données, garantissant la transparence des transactions, et lui permettant d’exercer son droit de choisir.

Le ministère du Commerce et du développement des exportations avait appelé, auparavant, les commerçants à adhérer massivement à cette manifestation commerciale, pour relancer l’activité économique et appuyer le pouvoir d’achat du consommateur.

Des actions de contrôle devront, également, être menées pour vérifier si les dispositions en la matière sont respectées, et les baisses accordées sont bien réelles.

