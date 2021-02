Tunisie : DÃ©couverte dâ€™une cachette avec des explosifs dedans sur les montagnes de Kasserine (MI)

Tunisie : Découverte d’une cachette avec des explosifs dedans sur les montagnes de Kasserine (MI)

Le ministère de l’Intérieur annonce la découverte d’une cachette contenant des explosifs sur les montagnes de Kasserine.

Dans un communiqué rendu public lundi soir, 22 février 2021, le ministère indique que la brigade mixte de lutte contre le terrorisme de Kasserine a découvert, au cours des derniers jours, une cachette appartenant à des éléments terroristes sur les hauteurs du gouvernorat. Des équipements pour la fabrication des mines, de l’ammonitrate, et un récipient en plastique contenant une substance qui s’apparente à des explosifs, estimée à près de 23 kg, y ont été retrouvés.

Sur ordre du parquet du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, et après coordination avec l’unité nationale d’investigation dans les crimes terroristes de la garde nationale, les réquisitions nécessaires ont été effectuées, via la police technique et scientifique, il s’est avéré que la substance suspecte correspond à des explosifs militaires de type TNT, d’une extrême dangerosité, fait savoir le département de l’avenue Habib-Bourguiba.

La saisie a été détruite par les unités de génie militaire, selon la même source.

